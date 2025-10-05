Messina dà l’ultimo saluto a Genziana D’Anna | camera ardente al Teatro Vittorio Emanuele funerali lunedì a Torre Faro
Si sono aperte oggi, domenica 5 ottobre, le porte del Teatro Vittorio Emanuele per l’ultimo saluto a Genziana D’Anna, la violoncellista 63enne scomparsa venerdì sera durante le prove della Nona Sinfonia di Beethoven. Dalle 10 alle 12.30, una sala a piano terra del teatro – con ingresso da via. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
