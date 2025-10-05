Messa per il Giubileo delle missioni e Angelus di papa Leone XIV | Oggi le frontiere di missione non sono geografiche

Papa Leone XIV questa mattina ha presieduto la Messa per il Giubileo delle missioni e dei migranti al termine della quale ha recitato l’Angelus dicendo che “oggi le frontiere di missioni non sono geografiche”. In una piazza San Pietro nuvolosa con una leggera pioggia papa Leone XIV stamattina, 5 ottobre, ha celebrato la Santa Messa. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Messa per il Giubileo delle missioni e Angelus di papa Leone XIV: “Oggi le frontiere di missione non sono geografiche”

#Giubileo del Mondo Missionario e dei #Migranti Messa con #PapaLeoneXIV oggi #5ottobre ore 10.30 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV - X Vai su X

Santa Messa Rai 1 oggi di Papa Leone XIV/ Diretta video Giubileo Missionari e Migranti: segue Angelus di pace - Santa Messa di Papa Leone XIV in diretta Rai 1 e video streaming live in Vaticano: Giubileo del Mondo Missionario e dei Migranti, info e programma ... Secondo ilsussidiario.net

Papa Leone XIV: “Il grido dei migranti non trovi indifferenza” - Nella domenica in cui si celebra il Giubileo dei migranti e dei missionari il Pontefice si è rivolto a chi è stato costretto a partire: "Siate sempre i benvenuti! Secondo tg24.sky.it