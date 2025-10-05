Messa in sicurezza della Sp 80 | Lavori conclusi in anticipo
I lavori di messa in sicurezza della Sp80, tra le frazioni di Baccaiano ed Anselmo, sono stati completati con circa un mese di anticipo rispetto al programma iniziale anche grazie alla buona reperibilità dei materiali e l’assenza di ulteriori imprevisti. Ed alla luce di tutto ciò, quel tratto della strada del Virginio è stata definitivamente riaperta al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia. Lo ha fatto sapere la Città Metropolitana di Firenze, per un intervento da 445mila euro effettuato con i fondi ministeriali per l’emergenza la cui spesa è stata approvata dal consiglio della Metrocittà nella seduta dello scorso 24 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: messa - sicurezza
Pellezzano, conclusione e illustrazione dei lavori di messa in sicurezza del “Vallone Tullio” alla frazione Coperchia
Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: partiti i lavori di messa in sicurezza
Rosignano | Crolli dal cavalcavia, dopo la messa in sicurezza via al restyling da 2 milioni di euro: il progetto
PUNTA CORVO: finanziato il progetto per la messa in sicurezza del versante La Regione Liguria ha inserito tra gli interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente il progetto di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area sovrastante la spiaggia di Punta Cor - facebook.com Vai su Facebook
I lavori di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso - X Vai su X
Via libera ai lavori di messa in sicurezza sulla SP 176 tra Castel di Lucio e Mistretta - Parte il progetto tanto atteso per la messa in sicurezza della SP 176, l'arteria che connette i comuni di Castel di Lucio e Mistretta. Come scrive msn.com
Messa in sicurezza e sistemazione di numerose strade - Il Comune ha provveduto all’affidamento diretto dei lavori di risanamento di una serie di strade del capoluogo, dissestate o in cattive condizioni di manutenzione. Si legge su lanazione.it