Messa in sicurezza della Sp 80 | Lavori conclusi in anticipo

I lavori di messa in sicurezza della Sp80, tra le frazioni di Baccaiano ed Anselmo, sono stati completati con circa un mese di anticipo rispetto al programma iniziale anche grazie alla buona reperibilità dei materiali e l’assenza di ulteriori imprevisti. Ed alla luce di tutto ciò, quel tratto della strada del Virginio è stata definitivamente riaperta al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia. Lo ha fatto sapere la Città Metropolitana di Firenze, per un intervento da 445mila euro effettuato con i fondi ministeriali per l’emergenza la cui spesa è stata approvata dal consiglio della Metrocittà nella seduta dello scorso 24 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

