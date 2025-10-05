Mercato immobiliare | a Senigallia le case più care della provincia

Senigallia (Ancona), 5 ottobre 2025 – E’ la spiaggia di velluto il luogo della provincia dove le case in affitto costano di più. Non passa giorno che sul web non spuntino post da parte di chi cerca una casa in affitto per tutto l’anno: un’impresa titanica a causa degli appartamenti che negli ultimi anni vengono dati in locazione solo temporaneamente. Nell’estate 2025 sono state circa 200 le richieste di Cin (Codice identificativo Nazionale), necessario in caso di affitti brevi. Da uno studio effettuato dal portale ‘ Wikicasa ’ nel mese di settembre il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Senigallia, pari a 10,65 eruo al mese per metro quadro, mentre nel comune di Sassoferrato è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 3,64 euro al mese per metro quadro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercato immobiliare: a Senigallia le case più care della provincia

