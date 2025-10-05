Mercatino dei ragazzi La solidarietà in piazza compie quarant’anni

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GROSSETO Pronti a vendere e comprare per la solidarietà? Tutto pronto per il Mercatino dei Ragazzi. Questa mattina tornerà in piazza Esperanto. Sarà la quarantesima edizione del mercatino dei ragazzi, un appuntamento ormai fisso dedicato ai più piccoli, aiutati dai grandi per passare una giornata da "veri commercianti". Poi domani tutto sarà finito, ma l’incantesimo no, perché il Mercatino dei Ragazzi, organizzato dal Comitato per la Vita, grazie a questo evento si raccolgono fondi per delle donazioni firmate dal comitato per l’ ospedale Misericordia di Grosseto. Sarà una ’Unità a raggi X portatile’ dal valore di 60mila euro l’obiettivo di quest’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

mercatino dei ragazzi la solidariet224 in piazza compie quarant8217anni

© Lanazione.it - Mercatino dei ragazzi. La solidarietà in piazza compie quarant’anni

In questa notizia si parla di: mercatino - ragazzi

Il mercatino dei ragazzi di Albignasego

Il Mercatino dei Ragazzi. Una giornata dedicata alla solidarietà

Mercatino dei Ragazzi e Calcit in scena, raccolti 19.310 euro

mercatino ragazzi solidariet224 piazzaQuarant'anni di solidarietà: torna il Mercatino dei ragazzi per l'unità di Radiologia dell'ospedale - L'obiettivo della raccolta fondi è acquistare un macchinario a raggi X portatile ... Segnala corrieredimaremma.it

mercatino ragazzi solidariet224 piazza40 anni di solidarietà: torna il Mercatino dei Ragazzi per aiutare l’ospedale Misericordia - Torna anche nel 2025, a Grosseto, il Mercatino dei Ragazzi organizzato dal Comitato per la Vita: come partecipare ... Secondo grossetonotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Mercatino Ragazzi Solidariet224 Piazza