Mercatino dei ragazzi La solidarietà in piazza compie quarant’anni
GROSSETO Pronti a vendere e comprare per la solidarietà? Tutto pronto per il Mercatino dei Ragazzi. Questa mattina tornerà in piazza Esperanto. Sarà la quarantesima edizione del mercatino dei ragazzi, un appuntamento ormai fisso dedicato ai più piccoli, aiutati dai grandi per passare una giornata da "veri commercianti". Poi domani tutto sarà finito, ma l’incantesimo no, perché il Mercatino dei Ragazzi, organizzato dal Comitato per la Vita, grazie a questo evento si raccolgono fondi per delle donazioni firmate dal comitato per l’ ospedale Misericordia di Grosseto. Sarà una ’Unità a raggi X portatile’ dal valore di 60mila euro l’obiettivo di quest’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
