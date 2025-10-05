Meno severi più protettivi e spesso influenzati dalla mode | un sondaggio inglese fotografa i genitori moderni

Secondo un nuovo sondaggio nel Regno Unito, le nuove generazioni di genitori sembrano aver riscritto le regole dell’educazione, ora molto incentrate su ascolto ed empatia, con poche punizione. La “genitorialità gentile” sembra dunque sostituire la disciplina tradizionale, mentre tecnologia e social influenzano scelte e abitudini. Resta immutata solo una priorità: la salute e la sicurezza dei bambini. 🔗 Leggi su Fanpage.it