Meloni usa San Francesco | Uomo di pace mai estremista
Giorgia Meloni arriva ad Assisi nel giorno di San Francesco con un ramoscello d'ulivo in mano. Ma nelle sue parole si intravedono la rabbia e la frustrazione per il successo
Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»
Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco
Meloni all'Onu cita Papa Francesco: In corso una terza guerra mondiale "a pezzi"
Partecipando alle celebrazioni di San Francesco, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato l'attualità del messaggio del santo: "San Francesco ci esorta a non misurarci solo con il consenso, ma a parlare con tutti, anche con chi è diverso o sembra un avvers
Assisi: festa per San Francesco con Meloni e Proietti. «Giornata storica per l'Italia» – Le foto
Meloni alla festa di San Francesco: "Il piano di pace di Trump è una luce nelle tenebre. Italia in prima linea" - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Interviene alla cerimonia per la festa di San Francesco, Patrono d'Italia
Meloni ad Assisi per San Francesco: "Uomo di azione e dialogo, non amava compromessi" - La premier Giorgia Meloni ha partecipato per la prima volta alle celebrazioni di San Francesco, Patrono d'Italia, ad Assisi.