Meloni usa San Francesco | Uomo di pace mai estremista

5 ott 2025

Giorgia Meloni arriva ad Assisi nel giorno di San Francesco con un ramoscello d’ulivo in mano. Ma nelle sue parole si intravedono la rabbia e la frustrazione per il successo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

