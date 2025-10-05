meghan markle in look total white debutta alla paris fashion week 2025

Meghan Markle debutta alla Paris Fashion Week. La Duchessa di Sussex è volata in Europa per partecipare allo show di Balenciaga a Parigi, puntando per l’occasione su un sofisticato look total white. Meghan Markle, il debutto alla Paris Fashion Week. Mentre suo marito Harry cerca faticosamente di ricucire i rapporti con suo padre Carlo, Meghan Markle preferisce concentrarsi sugli impegni professionali. La Duchessa di Sussex è infatti volata a Parigi per partecipare alla Fashion Week e, più nello specifico, alla sfilata di Balenciaga. IPA Il total white di Meghan a Parigi Circondata da fotografi e fan, l’ex attrice ha sorpreso tutti con un outfit total white estremamente sofisticato ed elegante. 🔗 Leggi su Dilei.it

