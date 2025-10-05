Meghan Markle a sorpresa a Parigi l’arrivo segreto per la sfilata di Balenciaga | ecco perché era lì – VIDEO
È arrivata quasi in sordina, un’apparizione a sorpresa così discreta da passare quasi inosservata tra gli addetti ai lavori. Ma sono bastati pochi secondi, le prime, fugaci immagini del suo abito bianco, perché la notizia esplodesse, conquistando i titoli dei giornali di tutto il mondo, dalla BBC al New York Times. Meghan Markle è tornata in Europa, per la prima volta dalla morte della Regina Elisabetta nel lontano 2022, e lo ha fatto per un’occasione speciale: la sua prima sfilata di moda in assoluto, per sostenere Pierpaolo Piccioli al suo debutto da Balenciaga. Con un’apparizione a sorpresa che ha mandato in fibrillazione esperti reali e pubblico dei social, la Duchessa di Sussex ha assistito sabato sera alla sfilata di debutto dello stilista italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
