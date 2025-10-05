Megabox inizia in trasferta La missione è a Perugia

Comincia di lunedì il quinto campionato di serie A1 della Megabox. Il 6 ottobre alle 20.30 Vallefoglia debutta con la trasferta sul campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia. "Abbiamo iniziato molto presto la preparazione per avere più tempo per lavorare con la squadra nel migliore dei modi" così Alessio Simone, direttore sportivo. Quanto alle avversarie, reduci dalla salvezza comoda conquistata l’anno scorso, le Black Angels del coach Andrea Giovi si accostano a questo campionato con obiettivi simili: mantenere la serie A1 e togliersi qualche soddisfazione ai danni delle squadre più attrezzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

