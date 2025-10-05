Medio Oriente la rivelazione choc del dissidente gazawo | Hamas fa della povertà uno strumento di reclutamento
"Hamas fa della povertà uno strumento di reclutamento. Gli aiuti umanitari vengono sistematicamente sottratti ai civili cui sarebbero destinati. Hamas rivendica vittoria e resistenza, ma a noi non resta altro che contare i morti; quello che fa in realtà è terrorismo e oppressione del popolo", ha affermato Hamza Howidi, dissidente gazawo, arrestato e torturato da Hamas, nel corso di "Terrorismo è dolore", un appuntamento a cura del Partito Liberaldemocratico, con la collaborazione del quotidiano il Riformista e dell'Associazione Italia Israele Scaligera Estense, in svolgimento oggi a Verona. All'evento hanno preso parte Forza Italia, Europa Radicale, Unione associazioni Italia Israele, Associazione Italia Iran, Buona Destra, Acribia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
