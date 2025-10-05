Medici di base sovraccarichi in Veneto ce ne sono 350 in meno | Serve riformare il corso di studi

Veronasera.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La pandemia ci ha insegnato quanto la medicina territoriale sia indispensabile. Il medico di famiglia è il primo presidio di salute per i cittadini, ma la sua formazione è rimasta ferma a un modello obsoleto. Per questo serve una riforma vera: portare la medicina generale dentro l’università e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Emergenza medici di base, 1.500 cittadini senza assistenza: arriva l’ambulatorio temporaneo

Medici di base, servirà la specializzazione. Ok allo scudo penale

Il dottor Daleffe: “I medici di base non diventino dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale”

Veneto. Carenze medici di famiglia. La regione dà i numeri del problema e promette soluzioni rapide - “In Veneto la situazione è di emergenza, ma non drammatica - Riporta quotidianosanita.it

medici base sovraccarichi venetoCase di Comunità, l’incubo del personale: mancano medici e infermieri. «In Veneto solo tre funzionano a pieno regime» - La regione è avanti nell’attivazione del piano nazionale: realizzato il 64% delle strutture. Come scrive corrieredelveneto.corriere.it

