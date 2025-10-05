Medagliere Europei ciclismo 2025 | trionfa il Belgio Italia davanti alla Slovenia di Pogacar
Si è conclusa l’edizione degli Europei di ciclismo 2025 su strada che si sono tenuti in Francia. La Nazionale italiana ha concluso con sei podi all’attivo, il numero più alto di tutte le compagini, eguagliando quanto fatto dal Paese leader, il Belgio, in vetta per titoli vinti (3). La compagine tricolore ha messo a referto 1 oro, 4 argenti e 1 bronzo, con la significativa affermazione di Federica Venturelli nella cronometro U23 a impreziosire il percorso della squadra nostrana. Oltre a questo riscontri, sono arrivate le quattro piazze d’onore di Filippo Ganna (Cronometro Élite), del Team Mixed Relay Élite, di Eleonora Ciabocco (Prova in linea U23) e di Roberto Capello (Prova in linea Junior). 🔗 Leggi su Oasport.it
