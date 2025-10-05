Medagliere Europei ciclismo 2025 | trionfa il Belgio Italia davanti alla Slovenia di Pogacar

Oasport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa l’edizione degli Europei di ciclismo 2025 su strada che si sono tenuti in Francia. La Nazionale italiana ha concluso con sei podi all’attivo, il numero più alto di tutte le compagini, eguagliando quanto fatto dal Paese leader, il Belgio, in vetta per titoli vinti (3). La compagine tricolore ha messo a referto 1 oro, 4 argenti e 1 bronzo, con la significativa affermazione di Federica Venturelli nella cronometro U23 a impreziosire il percorso della squadra nostrana. Oltre a questo riscontri, sono arrivate le quattro piazze d’onore di Filippo Ganna (Cronometro Élite), del Team Mixed Relay Élite, di Eleonora Ciabocco (Prova in linea U23) e di Roberto Capello (Prova in linea Junior). 🔗 Leggi su Oasport.it

medagliere europei ciclismo 2025 trionfa il belgio italia davanti alla slovenia di pogacar

© Oasport.it - Medagliere Europei ciclismo 2025: trionfa il Belgio, Italia davanti alla Slovenia di Pogacar

In questa notizia si parla di: medagliere - europei

Medagliere Europei atletica U23 2025: trionfa la Germania, Italia sesta

LIVE Atletica, Europei U20 2025 in DIRETTA: domenica indimenticabile! Ori e podi come se piovesse, Doualla trascina la 4×100. l’Italia vince il medagliere!

Atletica, pomeriggio da sogno per l’Italia agli Europei U20. 8 podi in tre ore e vittoria nel medagliere!

medagliere europei ciclismo 2025Medagliere Europei ciclismo 2025: trionfa il Belgio, Italia davanti alla Slovenia di Pogacar - Si è conclusa l'edizione degli Europei di ciclismo 2025 su strada che si sono tenuti in Francia. Secondo oasport.it

medagliere europei ciclismo 2025L’orgoglio di Marco Villa: “Abbiamo corridori di altissimo livello e stanno arrivando dei giovani” - In casa Italia il bilancio complessivo è stato di 6 medaglie, superiore a quello dell'anno ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Medagliere Europei Ciclismo 2025