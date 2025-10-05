Meda ancora sepolta dal fango e da una ‘palazzina di rifiuti’ | il difficile ritorno alla normalità dopo l’alluvione

MEDA – Il dolore e la paura a Meda non sono misurabili. La devastazione sì: 6mila metri cubi di rifiuti sono ammassati alla periferia della città, nella piazza del mercato. Bene o male l’equivalente di una palazzina di circa 6-8 piani. Sono tutti i beni, ormai danneggiati e inservibili, che i medesi hanno portato fuori dalle loro abitazioni dopo l’eccezionale ondata di maltempo di lunedì 22 settembre. In una zona già collinare, di fronte alla scuola Anna Frank, da una settimana è sorta dunque una montagna in più. Poco gradevole, perché comunque di rifiuti si tratta, ma anche perché tiene vivo il ricordo di quanto è accaduto in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

