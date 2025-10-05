McTominay l’effetto De Bruyne si fa sentire

Lo scozzese nel nuovo ruolo fatica a mettersi in evidenza. Non un gran momento per Scott McTomiany. Lo scozzese, grande artefice del quarto scudetto azzurro, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

mctominay l8217effetto de bruyne si fa sentire

mctominay l8217effetto de bruyneMcTominay, l’arrivo di De Bruyne ha limitato il suo raggio d’azione (Gazzetta) - Oggi, a centrocampo, è quello più in difficoltà. Come scrive ilnapolista.it

mctominay l8217effetto de bruyneDe Bruyne e McTominay sono armi letali che per ora sparano a intermittenza e mai insieme (Gazzetta) - De Bruyne e McTominay devono trovare un equilibrio in mezzo al campo per diventare i veri trascinatori del Napoli di Conte ... Segnala ilnapolista.it

