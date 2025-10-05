McTominay l’arrivo di De Bruyne ha limitato il suo raggio d’azione Gazzetta

Scott McTominay. Oggi, col ritorno al 4-3-3, Conte punta a riportare lo scozzese nelle zone di campo dove agiva lo scorso anno quando fu decisivo per la conquista dello scudetto. Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: Analizzando le prestazioni, qualcosa di diverso si nota. Scott, intanto, è sempre l’uomo chiave della fase offensiva di Antonio Conte. Assaltatore d’area per eccellenza, lo scozzese è un elemento fondamentale per gli equilibri di squadra. Solo che al momento risulta meno intraprendente nello sviluppo del gioco: l’arrivo di Kevin De Bruyne, infatti, ha in qualche modo limitato il raggio d’azione di McTominay, che nelle prime uscite è rimasto spesso confinato largo a sinistra, mentre nelle ultime è venuto più dentro al campo a fare gioco da mezzala, lasciando però sempre alla stella belga l’incombenza di cercare la giocata in verticale o il cambio di gioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

