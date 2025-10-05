McLaren Campione del Mondo Ferrari più vicina nell’albo d’oro | il primo posto storico è a rischio?

Lo avevano capito quasi tutti già a fine febbraio durante i test pre-stagionali in Bahrain e a maggior ragione nelle prime tappe del campionato, ma adesso arriva finalmente anche l’ufficialità e la McLaren può festeggiare la certezza aritmetica del titolo costruttori con 6 Gran Premi d’anticipo, bissando dunque il trionfo del 2024 (ottenuto all’ultima corsa in quel di Abu Dhabi) e centrando l’obiettivo minimo della stagione. Ad oggi il tandem papaya composto da Oscar Piastri e Lando Norris ha totalizzato 650 punti, il doppio rispetto ai 325 della Mercedes (George Russell insieme a Kimi Antonelli) che occupa il secondo posto nella graduatoria a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

