McLaren Campione del Mondo Ferrari più vicina nell’albo d’oro | il primo posto storico è a rischio?
Lo avevano capito quasi tutti già a fine febbraio durante i test pre-stagionali in Bahrain e a maggior ragione nelle prime tappe del campionato, ma adesso arriva finalmente anche l’ufficialità e la McLaren può festeggiare la certezza aritmetica del titolo costruttori con 6 Gran Premi d’anticipo, bissando dunque il trionfo del 2024 (ottenuto all’ultima corsa in quel di Abu Dhabi) e centrando l’obiettivo minimo della stagione. Ad oggi il tandem papaya composto da Oscar Piastri e Lando Norris ha totalizzato 650 punti, il doppio rispetto ai 325 della Mercedes (George Russell insieme a Kimi Antonelli) che occupa il secondo posto nella graduatoria a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it
Formula 1, Gp Singapore: vittoria di Russell davanti a Verstappen. McLaren campione costruttori
George Russell vince il Gran Premio di Singapore, la McLaren è campione del mondo costruttori: Hamilton 7°, 18 gare senza podio
Notte di Singapore: Russell vince, McLaren campione Costruttori
Gp Singapore – Verstappen prova a essere la spina nel fianco della McLaren Il campione Red Bull analizza il venerdì di Marina Bay: buon ritmo iniziale, nessun problema di assetto, ma resta necessario migliorare passo gara e gestione gomme #SingaporeG - facebook.com Vai su Facebook
F1 classifica piloti e costruttori: McLaren campione del mondo, Mercedes stacca la Ferrari. Verstappen rosicchia - Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio di Singapore vinto da Russell davanti a Verstappen e Norris. Si legge su sport.virgilio.it
McLaren è campione del mondo Costruttori 2025: è il 10° titolo - Il team di Woking può festeggiare a Singapore, con 6 GP d'anticipo, al termine di una stagione dominata. Segnala formulapassion.it