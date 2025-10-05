McKennie a DAZN | Allegri sa come giocano tanti nostri giocatori ma anche noi sappiamo come gioca il Milan Aspetto di vederlo in campo e…

McKennie ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Milan: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Weston McKennie ha parlato prima di Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Cosa dirò Allegri? Mi viene da ridere sempre. Aspetto di vederlo in campo, sa come giocano tanti nostri giocatori. Sarà un po’ difficile ma anche noi sappiamo come giocano loro». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

