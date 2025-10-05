McKennie a DAZN | Allegri sa come giocano tanti nostri giocatori ma anche noi sappiamo come gioca il Milan Aspetto di vederlo in campo e…

Juventusnews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

McKennie ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Milan: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Weston McKennie ha parlato prima di Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Cosa dirò Allegri? Mi viene da ridere sempre. Aspetto di vederlo in campo, sa come giocano tanti nostri giocatori. Sarà un po’ difficile ma anche noi sappiamo come giocano loro». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mckennie a dazn allegri sa come giocano tanti nostri giocatori ma anche noi sappiamo come gioca il milan aspetto di vederlo in campo e8230

© Juventusnews24.com - McKennie a DAZN: «Allegri sa come giocano tanti nostri giocatori ma anche noi sappiamo come gioca il Milan. Aspetto di vederlo in campo e…»

In questa notizia si parla di: mckennie - dazn

mckennie dazn allegri saMckennie a Dazn: "Allegri? Lui sa come giochiamo, sarà difficile" - Le parole del centrocampista bianconero: Se ti dico Allegri cosa ti viene in mente? Segnala tuttojuve.com

mckennie dazn allegri saJuve, McKennie: "Allegri sa come giocano tanti dei nostri giocatori, sarà difficile" - Weston McKennie ha parlato a DAZN nel pre partita di Juventus- Si legge su milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Mckennie Dazn Allegri Sa