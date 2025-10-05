Maxi sbarco di migranti a Lampedusa | è in arrivo nave dedicata per svuotare l' hotspot
Un barcone di 15 metri, con a bordo 132 migranti (16 donne e 6 minori), è stato soccorso dalla motovedetta G120 della guardia di finanza. Dopo il trasbordo, il natante è stato lasciato alla deriva e il gruppo di bengalesi, ivoriani, egiziani, eritrei, etiopi, iraniani e somali è stato portato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: sbarco - migranti
Sedici migranti a bordo della Ocean Viking, confermato lo sbarco a Fabbrica Vecchia
Migranti salvati in mare da nave Humanity 1: sbarco a Brindisi, tra loro donne e minori
Giunta in porto la Ocean Viking: parte lo sbarco dei 16 migranti
Nuovo sbarco di migranti questa mattina lungo la costa sud-occidentale della Sardegna. I Carabinieri della Stazione di Pula e della locale Stazione di Domus De Maria sono intervenuti a Cala Cipolla, dove era stata segnalata la presenza di un gruppo di pers - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo sbarco di migranti, il secondo in tre settimane, a Roccella. Oltre 120 persone soccorse in mare dalla Guardia costiera. Tra loro anche donne e minori, alcuni non accompagnati. Sono di nazionalità afgana e iraniana. Leggi l'articolo completo: - X Vai su X
Lampedusa, le scuole di Roma in trasferta per ricordare la strage di migranti del 3 ottobre - Quando Costantino Baratta la mattina presto del 3 ottobre 2013 prese il largo avvertì, sotto il ronzio del motore e il frangersi delle onde, uno ... Si legge su ilmessaggero.it
Lampedusa, sbarco di 44 migranti: a bordo anche due cadaveri - Erano su un'imbarcazione di 8 metri, assieme a 44 egiziani, eritrei, etiopi, gambiani e algerini, soccorsa dalla motovedetta ... Secondo tg24.sky.it