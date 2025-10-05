Mauri | Mai venduto partite sono stato leggero con certe amicizie Il carcere ti fa forte
L’ex capitano della Lazio finito nel vortice del calcioscommesse: "Finii in galera all'improvviso, ero il nome da dare in pasto alla gente. Lì ti senti svuotato, ma dopo non hai paura di niente. Ho preso sei mesi per omessa denuncia, ma ancora oggi non c'ho capito tutto.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Torna #libraltura in biblioteca! palazzo Mauri – Spoleto, Sabato 4 ottobre, ore 17.00 Un incontro straordinario con: Domenico Paganelli – produttore discografico e direttore artistico della EMI Francesco Maria Scolari – direttore Campi Film Festival Yuri Di Bene - facebook.com Vai su Facebook
