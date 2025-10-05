L’ex capitano della Lazio finito nel vortice del calcioscommesse: "Finii in galera all'improvviso, ero il nome da dare in pasto alla gente. Lì ti senti svuotato, ma dopo non hai paura di niente. Ho preso sei mesi per omessa denuncia, ma ancora oggi non c'ho capito tutto.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mauri: "Mai venduto partite, sono stato leggero con certe amicizie. Il carcere ti fa forte"