Mattinata di incidenti | auto e moto si scontrano sulla SS36 traffico già in tilt

La domenica mattina, segnata dal forte vento nel territorio, è stata funestata anche da diversi incidenti che hanno visto scontrarsi auto con moto o biciclette.Il più serio prima delle 11 sul tratto Nord della SS36 tra Suello e Isella di Civate. Un veicolo a quattro ruote e una moto si sono. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: mattinata - incidenti

Mattinata di incidenti sulla SS36: 43enne finisce in ospedale

Conducente sviene alla guida dell'auto. Macchine cappottate: mattinata d'incidenti

?Mattinata di incidenti in E45, l'auto sbanda e resta pericolosamente nella corsia di sorpasso

Mattinata di incidenti sulla statale 38: traffico paralizzato tinyurl.com/2faptpaa - facebook.com Vai su Facebook

Mattinata di incidenti: auto e moto si scontrano sulla SS36, traffico già in tilt - Il sinistro, avvenuto poco prima delle 11 in direzione Nord, ha causato code e rallentamenti. Lo riporta leccotoday.it

Incidente in A8: 5 km di code, traffico in tilt tra Castellanza e Legnano - 20: un trentenne soccorso in codice giallo. Come scrive laprovinciadivarese.it