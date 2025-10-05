Matteo e la Leopolda di lotta e di governo
Rieccolo! La politica italiana vive di molti leader che ricompaiono quando in troppi li davano per spacciati. Nella Prima Repubblica quel ruolo fu dell'aretino Amintore Fanfani: più volte presidente del Consiglio e del Senato, ministro nove volte, sempre capace di tornare sulla scena anche dopo sonore sconfitte, come quella sul referendum per il divorzio. Professionista del ritorno, maestro del tempo politico, l'uomo che conosceva l'arte dell'attesa per poi colpire. Oggi c'è un altro toscano in quel ruolo: Matteo Renzi. Primo segretario del Pd nato dopo la caduta del Muro di Berlino, enfant prodige che, a soli 39 anni, conquistò Palazzo Chigi con la promessa di rottamare la vecchia guardia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: matteo - leopolda
Leopolda 13 Vivaio Italia | L'intervento conclusivo di Matteo Renzi - X Vai su X
Matteo Renzi convoca una conferenza stampa nel bel mezzo della Leopolda - che va avanti sino a domenica - e risponde sui temi caldi della politica - facebook.com Vai su Facebook
Matteo e la Leopolda di lotta e di governo - La politica italiana vive di molti leader che ricompaiono quando in troppi li davano per spacciati. Da iltempo.it
Leopolda di lotta e di governo - Firenze, 3 ottobre 2025 – Oggi ritorna la convention di Matteo Renzi alla Leopolda di Firenze. Secondo lanazione.it