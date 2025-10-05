Matri pronostica il big match | Juve Milan sarà una partita molto equilibrata ma questa squadra è mentalmente avvantaggiata

Alessandro Matri ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Milan: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Alessandro Matri ha parlato prima di Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Una partita molto equilibrata. Il Milan sta bene, viene da 4 vittorie consecutive, la Juve è ancora imbattuta nel nostro campionato. Ci sarà molto equilibrio anche se devo dire che il Milan mentalmente sarà avvantaggiato». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Matri pronostica il big match: «Juve Milan sarà una partita molto equilibrata ma questa squadra è mentalmente avvantaggiata»

Matri pronostica Juve Milan: «Gara equilibrata con due squadre che hanno una bella idea di gioco. Ecco quale dovrebbe essere l’attaccante titolare mentre su Tudor ho questo pensiero»

