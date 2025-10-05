Matilde Casini è oro ai campionati italiani di atletica | VIDEO

Matilde Casini non si presentava ai campionati italiani con i favori del pronostico nella gara degli 80 metri piani, anche se nel 2025 aveva già realizzato la migliore prestazione italiana sulla distanza con 9"75 ventoso, ma il suo accredito regolare la poneva al quarto posto con il crono di 9"96. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: matilde - casini

Campionati regionali, a Rieti la Finass sul podio con Riccardo Cianchelli oro nel martello e Matilde Casini argento negli 80m - Arrivano da Rieti note più che positive da parte dei due giovanissimi Cadetti/e della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, Riccardo Cianchelli e Matilde Casini, che hanno preso parte a titolo ... Da ilmessaggero.it