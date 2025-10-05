Masters Premier contro la Fifa sui calendari Vogliono tutelare i giocatori che poi spremono Athletic

Ilnapolista.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I campionati nazionali sono ormai impegnati in una vera e propria “lotta” con la FIFA per conquistare l’attenzione dei tifosi e gestire il tempo dei giocatori. Lo ritiene il numero uno della Premier League, Richard Masters, che accusa la federazione mondiale di ignorare le preoccupazioni legate alla congestione del calendario e al benessere degli atleti. Parlando alla Leaders Sports Business Conference di Londra, Masters ha messo a confronto la crescita del numero di partite e competizioni organizzate da FIFA e UEFA con un calendario di Premier League che, al contrario, non è cambiato dal 1994. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

masters premier contro la fifa sui calendari vogliono tutelare i giocatori che poi spremono athletic

© Ilnapolista.it - Masters (Premier) contro la Fifa sui calendari. Vogliono tutelare i giocatori che poi spremono (Athletic)

In questa notizia si parla di: masters - premier

Masters, il signor Premier League: «I nostri soldi alimentano il calcio europeo, altro che soffocare i mercati» (Guardian)

masters premier contro fifaMasters, il signor Premier League: «I nostri soldi alimentano il calcio europeo, altro che soffocare i mercati» (Guardian) - Richard Masters difende la Premier League: le spese record non soffocano l’Europa, ma danno linfa ai mercati calcistici. Scrive ilnapolista.it

Leghe e calciatori contro la Fifa: cosa c'è dietro l'azione legale, i retroscena - I sindacati dei calciatori e le leghe dei campionati europei ieri hanno presentato il famoso reclamo alla Commissione Ue ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Masters Premier Contro Fifa