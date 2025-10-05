Masters Premier contro la Fifa sui calendari Vogliono tutelare i giocatori che poi spremono Athletic
I campionati nazionali sono ormai impegnati in una vera e propria “lotta” con la FIFA per conquistare l’attenzione dei tifosi e gestire il tempo dei giocatori. Lo ritiene il numero uno della Premier League, Richard Masters, che accusa la federazione mondiale di ignorare le preoccupazioni legate alla congestione del calendario e al benessere degli atleti. Parlando alla Leaders Sports Business Conference di Londra, Masters ha messo a confronto la crescita del numero di partite e competizioni organizzate da FIFA e UEFA con un calendario di Premier League che, al contrario, non è cambiato dal 1994. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Masters, il signor Premier League: «I nostri soldi alimentano il calcio europeo, altro che soffocare i mercati» (Guardian)
Leghe e calciatori contro la Fifa: cosa c'è dietro l'azione legale, i retroscena - I sindacati dei calciatori e le leghe dei campionati europei ieri hanno presentato il famoso reclamo alla Commissione Ue