I campionati nazionali sono ormai impegnati in una vera e propria “lotta” con la FIFA per conquistare l’attenzione dei tifosi e gestire il tempo dei giocatori. Lo ritiene il numero uno della Premier League, Richard Masters, che accusa la federazione mondiale di ignorare le preoccupazioni legate alla congestione del calendario e al benessere degli atleti. Parlando alla Leaders Sports Business Conference di Londra, Masters ha messo a confronto la crescita del numero di partite e competizioni organizzate da FIFA e UEFA con un calendario di Premier League che, al contrario, non è cambiato dal 1994. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Masters (Premier) contro la Fifa sui calendari. Vogliono tutelare i giocatori che poi spremono (Athletic)