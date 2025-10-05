Masso sulla strada e sfiora un' auto | chiuso il Menador

Domenica caotica sulla Strada del Menador quella di oggi, 5 ottobre: nel primo mattino, intorno alle 7, sulla strada è precipitato un masso, peraltro sfiorando ed evitando di poco un’auto che stava percorrendo la Provinciale 133 in direzione Levico.Illese le persone sull’auto, che se la sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Chiusura temporanea della strada del #Menador per la caduta di un masso https://ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Chiusura-temporanea-della-strada-del-Menador-per-la-caduta-di-un-masso… #viabilità #Trentino - X Vai su X

Crollo sulla strada del Menador, masso urta un’auto Vai su Facebook

Prima il boato, poi un masso che cade e colpisce un'auto in transito: strada chiusa per rischio frane - Tanta paura questa mattina intorno alle 7 quando un'auto che procedeva sulla Sp133 di Monterovere, la strada del Menador, è stata colpita da un masso franato dalla montagna poco prima della g ... Secondo ildolomiti.it

Un masso si stacca dal versante della montagna, perfora le barriere e centra un'auto. La Provincia: "Strada chiusa e verifiche in corso" - La Sp133 di Monterovere (Menador) è stata temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del chilometro 7, a seguito della caduta di un masso avvenuta questa mattina tra le ore 6. Scrive ildolomiti.it