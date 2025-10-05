Masso sulla strada e sfiora un' auto | chiuso il Menador

5 ott 2025

Domenica caotica sulla Strada del Menador quella di oggi, 5 ottobre: nel primo mattino, intorno alle 7, sulla strada è precipitato un masso, peraltro sfiorando ed evitando di poco un’auto che stava percorrendo la Provinciale 133 in direzione Levico.Illese le persone sull’auto, che se la sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

