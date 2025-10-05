Massimo Morelli prof della Bocconi | Le leggi scritte male ci costano il 5% del Pil

Milano, 5 ottobre 2025 – La burocrazia delle leggi scritte male si mangia 110 miliardi, equivalente al 5% del Pil. Professore, come si arriva a questa cifra monstre? “Calcolando ad esempio la riduzione di investimento da parte delle imprese che si trovano ad affrontare una maggiore incertezza legale, dovuta alla maggiore ambiguità delle norme. Poi c’è un effetto sulla minore creazione di business, un’incertezza su obblighi e diritti. Quindi, nel modello ci sono tutti questi vari potenziali effetti. Aggregandoli, si arriva a quella cifra”. Massimo Morelli, economista, professore alla Bocconi dalla vastissima esperienza internazionale, risponde da Cambridge, dove si trova per un anno sabbatico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Massimo Morelli, prof della Bocconi: “Le leggi scritte male ci costano il 5% del Pil”

L'economista, cieco dall'età di 12 anni, una carriera internazionale, ha analizzato con altri colleghi anche le sentenze poco chiare: "È più probabile che la Cassazione le bocci".

