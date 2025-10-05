Massimiliano Cremona entra nella storia della Motonautica | vinto il quarto Mondiale consecutivo
Massimiliano Cremona ha conquistato il quarto titolo Mondiale nella categoria F250 dopo l’ultima prova di Boretto Po. Il “63° Gran Premio Motonautico Hydro GP” è stato condizionato dal vento, infatti sono state annullate la gare di domenica e tenuta valida la manche di sabato dove il campione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
