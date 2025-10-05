Massimiliano Cremona entra nella storia della Motonautica | vinto il quarto Mondiale consecutivo

Ilpiacenza.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Cremona ha conquistato il quarto titolo Mondiale nella categoria F250 dopo l’ultima prova di Boretto Po. Il “63° Gran Premio Motonautico Hydro GP” è stato condizionato dal vento, infatti sono state annullate la gare di domenica e tenuta valida la manche di sabato dove il campione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: massimiliano - cremona

massimiliano cremona entra storiaPoker mondiale per Massimiliano Cremona, è nella storia della motonautica - Il campione piacentino: «Lo dedico a tutto il gruppo, è frutto di un grande lavoro di squadra» ... Si legge su sportpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Massimiliano Cremona Entra Storia