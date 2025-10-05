Massiccio attacco russo sull' Ucraina Zelensky | Cinque morti In volo jet polacchi per garantire la sicurezza aerea

La Polonia ha fatto fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea dopo che la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni che ha interessato diverse città dell'Ucraina occidentale, tra cui Leopoli, vicino al confine polacco. Zelensky: "50 missili e 500 droni dalla Russia: 5 morti" Il nuovo massiccio attacco notturno delle forze russe ha provocato almeno 5 morti in Ucraina,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

