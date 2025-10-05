Massiccio attacco russo sull' Ucraina in volo jet polacchi per garantire la sicurezza aerea

La Polonia ha fatto fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea dopo che la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni che ha interessato diverse città dell'Ucraina occidentale, tra cui Leopoli, vicino al confine polacco. Tra le città ucraine colpite nel massiccio attacco aereo russo ci sono anche Ivano-Frankivsk e Zaporizhzhia, dove si registrano una vittima e nove. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Massiccio attacco russo sull'Ucraina, in volo jet polacchi per garantire la sicurezza aerea

