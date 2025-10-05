Almeno quattro persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite a causa di un attacco combinato di droni e missili russi che ha colpito la regione di Leopoli, in Ucraina. Lo la Ukrainska Pravda. Le esplosioni hanno provocato gravi danni a edifici residenziali e interruzioni della fornitura elettrica in diversi quartieri della città. Il sindaco Andrii Sadovyi, attraverso il suo canale Telegram, ha confermato che «parte di Leopoli è senza elettricità», menzionando le zone di Riasne e Levandivka, e ha aggiunto: «Stiamo chiarendo i dettagli. Per favore, state attenti. Uscire è pericoloso in questo momento». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Massiccio attacco russo in Ucraina: almeno quattro morti a Leopoli