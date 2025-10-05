Massiccio attacco russo in Ucraina | almeno quattro morti a Leopoli
Almeno quattro persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite a causa di un attacco combinato di droni e missili russi che ha colpito la regione di Leopoli, in Ucraina. Lo la Ukrainska Pravda. Le esplosioni hanno provocato gravi danni a edifici residenziali e interruzioni della fornitura elettrica in diversi quartieri della città. Il sindaco Andrii Sadovyi, attraverso il suo canale Telegram, ha confermato che «parte di Leopoli è senza elettricità», menzionando le zone di Riasne e Levandivka, e ha aggiunto: «Stiamo chiarendo i dettagli. Per favore, state attenti. Uscire è pericoloso in questo momento». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: massiccio - russo
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Ucraina, massiccio attacco russo nella notte. Trump: "Missili a Kiev dalla Germania"
Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina, un morto e un ferito a Kiev | "Putin ha fatto alzare in volo i bombardieri strategici"
Ucraina, massiccio attacco russo colpisce gli impianti di gas - X Vai su X
Guerra in Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e altre regioni, 500 droni e 40 missili - facebook.com Vai su Facebook
Massiccio attacco di droni e missili sull'Ucraina: Raid russi su siti energia, riunione emergenza G7 - Polonia, in volo jet per garantire sicurezza aerea La Polonia ha fatto fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea dopo che la Russia ha lanciato attacchi nella regione ucraina di ... Come scrive msn.com
Massiccio attacco di droni sull'Ucraina - La Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni che ha interessato diverse città dell'Ucraina occidentale, tra cui Leopoli. Si legge su rainews.it