Massiccio attacco di droni sull' Ucraina

8.30 La Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni che ha interessato diverse città dell'Ucraina occidentale, tra cui Leopoli. Tra le città colpite nel massiccio attacco aereo russo ci sono anche Ivano-Frankivsk e Zaporizhzhia. Lanciato l'allarme per l' avvicinamento di moltissimi droni russi A Zaporizhzhia appunto una persona è morta e almeno altre nove sono rimaste ferite a seguito degli attacchi congiunti. Interi quartieri molte città sono rimasti senza elettricità. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: massiccio - droni

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

Massiccio raid di droni ucraini sulla Russia, 'abbattuti 122'

Massiccio raid di droni sulla Russia

Ucraina: abbattuti 73 droni russi in un massiccio attacco notturno contro 21 obiettivi nel Paese - X Vai su X

Le forze ucraine hanno lanciato un massiccio attacco con droni contro le strutture militari russe situate nella penisola di Crimea. Oggi le basi aeree di Kacha e Belbek sono state bombardate e si sentivsno esplosioni nelle vicinanze di Sebastopoli. In direzione - facebook.com Vai su Facebook

Massiccio attacco di droni e missili sull'Ucraina: Raid russi su siti energia, riunione emergenza G7 - Media, 'attacco di droni su larga scala in Ucraina' Esplosioni sono state sentite in diverse città dell'Ucraina occidentale mentre la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni. Scrive msn.com

Massiccio attacco russo sull'Ucraina, in volo jet polacchi - La Polonia ha fatto fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea dopo che la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni che ha interessato diverse città dell'Ucraina occ ... Secondo msn.com