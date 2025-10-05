Massa | trovato morto sulle Apuane escursionista disperso da ieri
E' stato ritrovato morto oggi, 5 ottobre 2025, l’escursionista francese di 72 anni disperso da ieri, 4 ottobre, sulle Alpi Apuane L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Trovato morto escursionista disperso da ieri sulle Apuane - E' stato trovato morto un uomo francese di 72 anni che risultava disperso da ieri sul monte Focoletta, vetta delle Alpi Apuane situata tra la Garfagnana e il territorio di Massa (Massa Carrara). ansa.it scrive
Tragedia sulle Apuane: trovato morto un turista francese di 72 anni - L'uomo è stato trovato purtroppo privo di vita in cresta da due guide con un gruppo di turisti che seguivano il sentiero verso il Monte Tambura, a 1500 metri di altitudine. Scrive noitv.it