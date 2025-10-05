Massa | escursionista disperso sulle Apuane ricerche difficili per il maltempo

Firenzepost.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le stazioni di Lucca e Massa del Soccorso Alpino Speleologico Apuane e Alta Toscana sono state attivate ieri sera, 4 ottobre 2025, intorno alle 20.30 per il mancato rientro al rifugio Nello Conti di un escursionista francese di 66 anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

massa escursionista disperso sulle apuane ricerche difficili per il maltempo

