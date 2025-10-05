Massa Carrara | mille sfide in un voto FdI crede alla spallata il Pd ha già il seggio
Una provincia dilaniata dalle guerre. Un tessuto sociale che da questa tornata elettorale ha grandi aspettative, con troppi temi sul tavolo a farla da padrone. Da una parte una costa che grida rispetto e che ogni giorno vede un tratto di spiaggia strappato dal mare, un porto che dà lavoro e continua a essere attrattiva per molte aziende che, qui, vedono lo spazio strategico per lo sviluppo. Uno scalo che attende da anni il via a quell’ampliamento che si traduce in posti di lavoro e sviluppo. Le grandi aziende come Pignone e Baker Hughes stanno alla finestra pronte a investire e ad assumere. Una classe di imprenditori del marmo che è la punta di diamante del settore mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
