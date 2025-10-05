Una provincia dilaniata dalle guerre. Un tessuto sociale che da questa tornata elettorale ha grandi aspettative, con troppi temi sul tavolo a farla da padrone. Da una parte una costa che grida rispetto e che ogni giorno vede un tratto di spiaggia strappato dal mare, un porto che dà lavoro e continua a essere attrattiva per molte aziende che, qui, vedono lo spazio strategico per lo sviluppo. Uno scalo che attende da anni il via a quell’ampliamento che si traduce in posti di lavoro e sviluppo. Le grandi aziende come Pignone e Baker Hughes stanno alla finestra pronte a investire e ad assumere. Una classe di imprenditori del marmo che è la punta di diamante del settore mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Massa Carrara: mille sfide in un voto. FdI crede alla spallata, il Pd ha già il seggio