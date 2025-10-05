Nel girone C di Promozione la capolista Casumaro osserva oggi il turno di riposo e attende un regalo dal neopromosso Gallo, chiamato a fermare la corsa del Valsanterno, prima inseguitrice delle ‘lumache’ in classifica. La squadra di mister Zambrini, dopo tre sconfitte di fila, è riuscita a muovere la sua classifica grazie all’1-1 casalingo con la Dozzese che se non altro ha dato un po’ di entusiasmo al gruppo: l’impegno di oggi sulla carta è quasi proibitivo sul campo di una delle candidate a giocarsi i primi posti, ma gli amaranto ci proveranno consapevoli di aver poco da perdere. Chi è alla ricerca di continuità è anche la Centese, che dopo i due pareggi consecutivi con Masi e Bentivoglio, sarà impegnata sul campo dell’ Msp Calcio, formazione reduce dal ko a Casumaro ma comunque sempre ostica da affrontare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Masi Torello e X Martiri a caccia dei tre punti. Riposa il Casumaro, la Centese sul sintetico