Marzabotto 81 anni dopo l’eccidio | Condannare gli eventi a Gaza è un atto dovuto

Marzabotto, 5 ottobre 2025 - Una memoria che affonda le sue radici nel passato. Ma che continua a guardare al presente, e al futuro, per invocare la pace in un mondo ancora oggi martoriato dai conflitti. A Marzabotto, sotto una pioggia incessante, in centinaia si sono ritrovati in piazza per la commemorazione dell’ eccidio di Monte Sole e Marzabotto, onorando la memoria degli uomini, delle donne e dei bambini uccisi dai nazifascisti nel 1944. Una commemorazione che, ottantuno anni dopo, volge lo sguardo anche al presente, verso un Medio Oriente in fiamme, in cui l’orrore della violenza continua a mietere vittime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marzabotto, 81 anni dopo l’eccidio: “Condannare gli eventi a Gaza è un atto dovuto”

A anni di distanza dall'eccidio di Montesole, Marzabotto ricorda le vittime con cerimonie, spettacoli e incontri. Zuppi, Lerner e Corrado tra i protagonisti, con un messaggio che lega la memoria alla tragedia di Gaza

81 anni fa l'eccidio di #Marzabotto e Monte Sole, una strage incancellabile, uno dei peggiori crimini dell'occupazione nazifascista in Italia. Oggi il nostro pensiero va alle vittime innocenti di quell'orrore, tra cui tanti anziani e tanti bambini. È il dovere della memo

