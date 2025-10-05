Marzabotto 81 anni dopo la strage | A Gaza la stessa tragedia

A Marzabotto il tempo sembra fermarsi ogni anno, tra il 29 settembre e il 5 ottobre, quando la comunità si stringe attorno alla memoria dell’eccidio di Monte Sole. Sono passati 81 anni, ma quelle colline continuano a restituire voci, volti e nomi: donne, uomini, bambini sterminati dai. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

I nomi dei 12mila bambini da 0 a 12 anni uccisi nella guerra di Gaza che il cardinale Zuppi leggerà a Marzabotto

Marzabotto 81 anni dopo: Mattarella evoca i fantasmi della strage e lancia un grido sul presente

marzabotto 81 anni dopoMarzabotto 81 anni dopo: Mattarella evoca i fantasmi della strage e lancia un grido sul presente - Sono passati ottantuno anni dalla strage di Marzabotto e di Monte Sole, uno dei più gravi eccidi di civili avvenuto in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Si legge su msn.com

marzabotto 81 anni dopo81 anni fa l'eccidio di Monte Sole. Il ricordo di Mattarella - Il capo dello Stato: "Da quel sangue innocente è nata la Costituzione, e l'Europa" ... Scrive rainews.it

