Martusciello | A Caserta obiettivo 55mila voti alle regionali

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà la vice sindaca di Santa Maria a Vico, Veronica Biondo, la candidata espressione dell’amministrazione comunale chiamata a rappresentare la comunità nella lista di Forza Italia alle prossime elezioni regionali. La decisione è arrivata durante l’assemblea degli iscritti, che ha indicato il suo nome, subito accolto dal segretario regionale Fulvio Martusciello. “ A Caserta il nostro obiettivo sono i 55 mila voti “, ha detto Martusciello -. Possiamo riuscirci se mettiamo in campo una lista fortemente competitiva. Con quel risultato eleggeremo due consiglieri regionali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

