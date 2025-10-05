Martusciello | A Caserta obiettivo 55mila voti alle regionali

Anteprima24.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà la vice sindaca di Santa Maria a Vico, Veronica Biondo, la candidata espressione dell’amministrazione comunale chiamata a rappresentare la comunità nella lista di Forza Italia alle prossime elezioni regionali. La decisione è arrivata durante l’assemblea degli iscritti, che ha indicato il suo nome, subito accolto dal segretario regionale Fulvio Martusciello. “ A Caserta il nostro obiettivo sono i 55 mila voti “, ha detto Martusciello -. Possiamo riuscirci se mettiamo in campo una lista fortemente competitiva. Con quel risultato eleggeremo due consiglieri regionali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

martusciello a caserta obiettivo 55mila voti alle regionali

© Anteprima24.it - Martusciello: “A Caserta obiettivo 55mila voti alle regionali”

In questa notizia si parla di: martusciello - caserta

Martusciello: “Con le imprese di Confindustria Caserta contro le distorsioni dell’Asi”

Cerca Video su questo argomento: Martusciello Caserta Obiettivo 55mila