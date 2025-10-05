Martin Scorsese ricorda gli anni in seminario | Sono stato cacciato dai preti

Come noto, il regista aveva intrapreso un percorso per diventare prete, ma poi qualcosa gli ha detto che la sua strada era quella del cinema Non è un segreto che il regista Martin Scorsese sia da sempre affascinato dalla religione. Quasi tutti i suoi film contengono riferimenti biblici, riflessioni teologiche o, nel caso de L'ultima tentazione di Cristo e Silence, rappresentazioni centrali della Chiesa e dei suoi testi sacri. Nonostante l'interesse del regista per l'argomento, potrebbe sorprendere il fatto che abbia effettivamente studiato per diventare sacerdote, ma in un nuovo documentario ha rivelato di essere stato espulso dal seminario cattolico per cattiva condotta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

