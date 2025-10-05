Martin Scorsese ricorda gli anni in seminario | Sono stato cacciato dai preti

Movieplayer.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come noto, il regista aveva intrapreso un percorso per diventare prete, ma poi qualcosa gli ha detto che la sua strada era quella del cinema Non è un segreto che il regista Martin Scorsese sia da sempre affascinato dalla religione. Quasi tutti i suoi film contengono riferimenti biblici, riflessioni teologiche o, nel caso de L'ultima tentazione di Cristo e Silence, rappresentazioni centrali della Chiesa e dei suoi testi sacri. Nonostante l'interesse del regista per l'argomento, potrebbe sorprendere il fatto che abbia effettivamente studiato per diventare sacerdote, ma in un nuovo documentario ha rivelato di essere stato espulso dal seminario cattolico per cattiva condotta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

martin scorsese ricorda gli anni in seminario sono stato cacciato dai preti

© Movieplayer.it - Martin Scorsese ricorda gli anni in seminario: "Sono stato cacciato dai preti"

In questa notizia si parla di: martin - scorsese

Martin scorsese e il suo successo con la commedia di apple tv che fa storia

Martin scorsese: capolavoro o flop del 1999?

Harrison Ford, Martin Scorsese e Ron Howard: prima volta agli Emmy 2025 (e la reazione esilarante di Scorsese)

martin scorsese ricorda anniMartin Scorsese ricorda gli anni in seminario: "Sono stato cacciato dai preti" - Come noto, il regista aveva intrapreso un percorso per diventare prete, ma poi qualcosa gli ha detto che la sua strada era quella del cinema ... Da movieplayer.it

martin scorsese ricorda anniScorsese voleva diventare prete, ma fu espulso dal seminario - Scorsese, il leggendario regista racconta di come da bambino abbia pensato di diventare prete ... Secondo lascimmiapensa.com

Cerca Video su questo argomento: Martin Scorsese Ricorda Anni