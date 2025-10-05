Martin Scorsese ricorda gli anni in seminario | Sono stato cacciato dai preti
Come noto, il regista aveva intrapreso un percorso per diventare prete, ma poi qualcosa gli ha detto che la sua strada era quella del cinema Non è un segreto che il regista Martin Scorsese sia da sempre affascinato dalla religione. Quasi tutti i suoi film contengono riferimenti biblici, riflessioni teologiche o, nel caso de L'ultima tentazione di Cristo e Silence, rappresentazioni centrali della Chiesa e dei suoi testi sacri. Nonostante l'interesse del regista per l'argomento, potrebbe sorprendere il fatto che abbia effettivamente studiato per diventare sacerdote, ma in un nuovo documentario ha rivelato di essere stato espulso dal seminario cattolico per cattiva condotta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: martin - scorsese
Martin scorsese e il suo successo con la commedia di apple tv che fa storia
Martin scorsese: capolavoro o flop del 1999?
Harrison Ford, Martin Scorsese e Ron Howard: prima volta agli Emmy 2025 (e la reazione esilarante di Scorsese)
«Ho sempre pensato che Peeping Tom e 8½ di Fellini siano i due grandi film sulla filosofia e il pericolo del fare cinema». Martin Scorsese, con queste parole, riassume l’impatto e l’importanza di Peeping Tom – L’occhio che uccide, il film di Michael Powell usci - facebook.com Vai su Facebook
Il trailer di Mr. Scorsese, il documentario in cinque parti diretto da Rebecca Miller e dedicato a Martin Scorsese. Su Apple tv+ dal 17 ottobre. - X Vai su X
Martin Scorsese ricorda gli anni in seminario: "Sono stato cacciato dai preti" - Come noto, il regista aveva intrapreso un percorso per diventare prete, ma poi qualcosa gli ha detto che la sua strada era quella del cinema ... Da movieplayer.it
Scorsese voleva diventare prete, ma fu espulso dal seminario - Scorsese, il leggendario regista racconta di come da bambino abbia pensato di diventare prete ... Secondo lascimmiapensa.com