Nel panorama videoludico è aumentato con gli anni il numero di videogiochi simulativi concepiti per ingegneri e amanti di logica e ottimizzazione. Dai capolavori dell’automazione Factorio e Satisfactory, a progetti più folli come Stormworks: Build and Rescue e Trailmakers, sempre più sviluppatori hanno cercato di ricavarsi uno spazio importante tra i sandbox ingegneristici. Un settore di nicchia man mano divenuto sorprendentemente popolare, come dimostra anche Mars First Logistics. In sviluppo da 5 anni e lanciato in accesso anticipato su Steam nel 2023, pochi giorni fa è giunto alla iterazione 1. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Mars First Logistics, la recensione: incontro logico tra LEGO e Death Stranding