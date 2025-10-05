Marquez-Bezzecchi che botto! Marc viene centrato e rischia di essere investito

Marc Márquez cade dopo un contatto con Marco Bezzecchi e riporta una lieve frattura alla clavicola destra. Si valuterà se operarlo o optare per una riabilitazione conservativa. Alla fine, in Indonesia arriva la prima vittoria in MotoGP per Fermín Aldeguer.

MotoGP, ‘guerra dei Marchi’ nel GP di Germania? Sarà Marquez contro Bezzecchi il duello per vincere oggi?

LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marquez favorito, Bezzecchi cerca l’impresa

LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marc Marquez subito davanti su Bezzecchi e Di Giannantonio, 7° Bagnaia

Fermin Aldeguer vince da rookie, botto al 1° giro per Marc Marquez e Bezzecchi - Il 20enne del team Gresini diventa il secondo pilota più giovane della storia a vincere nella classe regina: sul podio del Gran Premio d'Indonesia Acosta e Alex Marquez, Bagnaia caduto mentre era ulti ...

Marc Marquez "ha una piccola frattura" al braccio già operato dopo la tremenda caduta con Bezzecchi - Incidente al via del GP d'Indonesia: Bezzecchi centra Marquez, il campione del mondo cade e riporta una sospetta frattura alla clavicola destra