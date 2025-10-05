Mark Rutte Nato | siamo tutti in pericolo La Russia potrebbe colpire quei suoi missili Roma o Londra
Continuo imperterrita la logora narrazione propagandistica dell'occidente Il segretario della NATO Rutte (nomina sunt omina) ha recentemente dichiarato, senza perifrasi, che "siamo tutti in pericolo". Ha spiegato che i missili russi potrebbero, da un momento all'altro, colpire Roma o Londra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Mark Rutte in visita in Germania il 27-28 agosto
I caccia della Nato intercettano cinque jet russi vicino alla Danimarca. Mark Rutte: «Prendiamo molto sul serio il sorvolo dei droni»
Mark Rutte, segretario generale della Nato, fa scattare l’allarme che non si limita all’Ucraina StatoQuotidiano.it - facebook.com Vai su Facebook
Mark #Rutte ha dichiarato al Tg1: "Giorgia Meloni è un leader internazionale di grande caratura, rispettato negli ambienti governativi di tutto il resto del mondo, tra cui, ed è molto importante, dal presidente americano." @ultimora_pol - X Vai su X
