Mario Di Cosmo chi è il marito di Rosanna Lambertucci

Mario Di Cosmo è il marito di Rosanna Lambertucci, l’amore circa 10 anni fa, i due si sono conosciuti e amati ed hanno deciso di andare a convivere. Dopo 8 anni di convivenza si sono sposati il 7 luglio 2023 con una cerimonia privata al Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia seguita poi da una mega festa con più di 300 invitati tra familiari, amici e colleghi. Infine hanno coronato il loro sogno d’amore con una luna di miele in barca tra le isole di Procida e Pontine. Sull’uomo la conduttrice ha sempre speso parole piene di stima e affetto: ‘È un gigante buono, un uomo solido, proiettato nel futuro, ma molto all’antica’. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

