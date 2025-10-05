Mario Di Cosmo chi è il marito di Rosanna Lambertucci

Metropolitanmagazine.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Di Cosmo è il marito di Rosanna Lambertucci, l’amore circa 10 anni fa, i due si sono conosciuti e amati ed hanno deciso di andare a convivere. Dopo 8 anni di convivenza si sono sposati il 7 luglio 2023 con una cerimonia privata al Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia seguita poi da una mega festa con più di 300 invitati tra familiari, amici e colleghi. Infine hanno coronato il loro sogno d’amore con una luna di miele in barca tra le isole di Procida e Pontine. Sull’uomo la conduttrice ha sempre speso parole piene di stima e affetto:  ‘È un gigante buono, un uomo solido, proiettato nel futuro, ma molto all’antica’. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

mario di cosmo chi 232 il marito di rosanna lambertucci

© Metropolitanmagazine.it - Mario Di Cosmo, chi è il marito di Rosanna Lambertucci

In questa notizia si parla di: mario - cosmo

Chi &#232; Mario Di Cosmo, marito di Rosanna Lambertucci/ “Grazie a lui ho ritrovato la serenità…” - Mario Di Cosmo, chi è il marito di Rosanna Lambertucci: curiosità sulla coppia convolata a nozze lo scorso 2023. Come scrive ilsussidiario.net

Mario Di Cosmo, chi &#232; il marito di Rosanna Lambertucci/ “All’inizio non è stato facile, i figli…” - Chi è Mario Di Cosmo, marito di Rosanna Lambertucci: insieme da circa 10 anni, hanno compiuto il grande passo del matrimonio nel 2023. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Mario Cosmo 232 Marito