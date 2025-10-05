Mario Buldorini scomparso a Roma dal 2 ottobre | Uscito di casa e non è più tornato

È uscito di casa intorno alle 23 del 2 ottobre e non è più tornato. Sono giorni di ansia per Mario Buldorini, 19 anni, scomparso a Roma da ormai tre giorni. I genitori sono a Roma dove hanno sporto denuncia ai carabinieri.Mario Buldorini scomparsoSui social e tramite l'associazione Penelope Odv. 🔗 Leggi su Romatoday.it