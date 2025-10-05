Marina di Pisa riqualificazione della scuola media ' Pisano' | cantiere vicino a metà percorso

Pisatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cantiere PNRR in corso a Marina di Pisa dove si sta costruendo la nuova scuola secondaria di primo grado ‘Niccolò Pisano’. La struttura è realizzata con un intervento complessivo di 7,7 milioni di euro, di cui 4,8 milioni con fondi PNRR, 1,1 milioni di risorse comunali, 1,2 milioni di fondi GSE e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marina - pisa

Spari contro lo Stella Maris, pistole e proiettili ritrovati a Marina di Pisa

Presentazione del libro 'La danza del falco' con l'autrice Simona Fruzzetti a Marina di Pisa

Il Festival del muggine a Marina di Pisa con Seconda Cronaca

marina pisa riqualificazione scuolaMarina, la scuola green prende forma: "Struttura pensata a misura di bambino" - La secondaria di primo grado “Niccolò Pisano”, in costruzione con intervento complessivo di 7,7 milioni di cui 4,8 grazie a fondi Pnrr. Segnala msn.com

marina pisa riqualificazione scuolaScuola 'N. Pisano' a Marina di Pisa: bando per il rimborso degli abbonamenti del trasporto pubblico - Anche per l’anno scolastico 2025/2026 il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per il rimborso degli abbonamenti al trasporto pubblico locale destinato ... Riporta gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Marina Pisa Riqualificazione Scuola