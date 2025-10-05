Marina di Pisa riqualificazione della scuola media ' Pisano' | cantiere vicino a metà percorso

Cantiere PNRR in corso a Marina di Pisa dove si sta costruendo la nuova scuola secondaria di primo grado ‘Niccolò Pisano’. La struttura è realizzata con un intervento complessivo di 7,7 milioni di euro, di cui 4,8 milioni con fondi PNRR, 1,1 milioni di risorse comunali, 1,2 milioni di fondi GSE e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it