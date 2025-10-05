Maria De Filippi potrebbe essere la prossima ospite di Belve Francesca Fagnani è riuscita nell' impresa?

Vanityfair.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma torna in televisione dal prossimo 28 ottobre, su Rai 2, e secondo le prime indiscrezioni rivelate ad Adnkronos Maria De Filippi potrebbe essere tra gli ospiti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Francesca Fagnani fa l'impossibile: Maria De Filippi pronta a sbarcare a Belve e ricambiare il favore - L'indiscrezione rimbalza da ore e sta già accendendo la curiosità del pubblico: la regina di Canale 5 potrebbe presto essere ospite del talk più tagliente della Rai.

"Maria De Filippi in Rai": chi ha fatto il colpaccio in tv - Sembrano esserci novità televisive in casa Rai con un volto Mediaset chiamato ad essere protagonista: cosa filtra su Maria De Filippi.

