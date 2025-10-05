Maria De Filippi ecco perché non partecipa mai a matrimoni e funerali
Maria De Filippi è da sempre una delle figure più riservate della televisione italiana. Nonostante la popolarità e il grande affetto del pubblico, la conduttrice di Amici e Uomini e Donne ha scelto di tenere una linea precisa anche nella vita privata: non partecipare mai a matrimoni o funerali, nemmeno di persone molto vicine a lei. Una decisione che nel tempo ha incuriosito molti fan e colleghi, spingendola a chiarire pubblicamente le ragioni di questa scelta. DA SAPERE? Il gesto di Maria De Filippi che ha sorpreso tutti. Una scelta dettata dal rispetto. Durante un’intervista, Maria De Filippi ha spiegato che la sua decisione nasce da un senso profondo di rispetto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
