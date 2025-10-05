maria de filippi ecco come ha detto addio alle sigarette

Maria De Filippi ha sempre scelto la riservatezza, anche nei momenti più personali della sua vita. Dietro il suo addio alle sigarette si cela una scelta ponderata e maturata in silenzio. La conduttrice, volto storico di Amici e Uomini e Donne, ha deciso di cambiare abitudine in un periodo particolare, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e la capacità di affrontare ogni situazione con lucidità. Una decisione che riflette la sua forza interiore. Non è stato un annuncio pubblico, né una campagna di cambiamento. Maria ha semplicemente deciso, dopo anni di abitudine, di non accendere più una sigaretta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

