Maria De Filippi ad Amici cambia stile | niente tailleur indossa tuta e sneakers da quasi 2mila euro

Oggi, 5 ottobre 2025, va in onda la seconda puntata di Amici. La padrona di casa Maria De Filippi ha rinunciato allo stile formale che da sempre la contraddistingue, questa volta ha puntato sulla comodità di tuta e sneakers ma in versione griffata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

